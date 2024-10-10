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Emine Erdoğan'dan Namazgah Cami'si paylaşımı

Emine Erdoğan, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da açılan Namazgah Camisi'nin hayırlı olmasını diledi.

Özcan Yıldırım  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Emine Erdoğan'dan Namazgah Cami'si paylaşımı Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve eşi Linda Rama ile birlikte bugün Namazgah Camisi'nin açılışını yaptıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Balkanların en büyük camisi olan bu eserin, sadece ibadethane olarak değil, sosyal bir merkez olarak da hizmet verecek olması memnuniyet verici. İki ülkenin kardeşliğinin timsali olan caminin, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yer edineceğine yürekten inanıyorum."

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