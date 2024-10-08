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Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Ferdi Uzun, Necip Uyanık  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Habibler Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Karadan 6 arazöz, 3 su tankeri, havadan da 5 uçak ve 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 30 dönümlük alan zarar gördü.

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