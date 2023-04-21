Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türkçe ve Arapça olarak yaptığı paylaşımında,"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabb'ime hamdediyorum. Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
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Milletimizin ve İslâm âleminin #RamazanBayramı’nı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 21, 2023
Bizleri bir bayrama daha ulaştıran Rabbime hamdediyorum.
Depremlerde ve sellerde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.
Ramazan Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/I5AoykzKNx