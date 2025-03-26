Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.