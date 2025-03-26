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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Merve Yıldızalp  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, yerin ve göğün esenlikle dolduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin milletimiz, alem-i İslam ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun."

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