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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti.

Mümin Altaş   | 18.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti.

Güçlü birlik, beraberlik ve aidiyet duygularıyla bir arada yaşanan Musevi vatandaşların, geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Günümüzde birçok ülkede antisemitizm, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı toplumsal huzurun yanı sıra küresel barışı da tehdit ederken, ülkemizde hiçbir ayrım olmaksızın tüm vatandaşlarımızın karşılıklı saygı ve sevgi anlayışıyla ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, tüm dünyaya müstesna bir örneklik teşkil etmektedir. Bu duygularla, Hanuka Bayramı'nın başta Musevi vatandaşlarımız olmak üzere tüm Museviler için esenlik getirmesini temenni ediyor, kendilerine en kalbi selamlarımı iletiyorum."

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