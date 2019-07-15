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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış törenine katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi." dedi.

15.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti; biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar. Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek. Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polislerimiz, istihbaratçılarımız olduğu sürece hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir." ifadelerini kullandı.

"S-400'lerimizi almaya başladık"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar' dediler, bugün sekizinci uçak da geldi. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Bir daha milletimize 15 Temmuz benzeri ihanetler yaşatmamak için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak. Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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