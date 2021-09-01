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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni Yargıtay binasına ilişkin detayları paylaştı

Mehmet Tosun   | 01.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yeni Yargıtay binasına ilişkin detayları paylaştı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, açılışı yapılan yeni Yargıtay binasına ilişkin detayları paylaştı.

Erdoğan'ın "Yargıtay'ımızın yeni binasının ülkemize ve yargımıza hayırlı olmasını diliyorum. Adalet teşkilatımızın yeni adli yılının, ülkemiz, milletimiz, hakim ve savcılarımız, avukatlarımız ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Temeli, 6 Mart 2018'de atılan yeni hizmet binasının 422 bin 465 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Binada 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hakim odası, 744 tetkik hakim odası ile 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu ve 133 arşiv odası bulunuyor. Yerleşkede ayrıca 20 poliklinik, bir laboratuvar, 92 kişilik kütüphane, toplam 1361 kişilik 3 yemekhane ve 1567 araçlık otopark da yer alıyor."

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