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İzmirliler sıcak havada sahilleri doldurdu

Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği İzmir'de, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler açık alanlarda yoğunluk oluşturdu.

Halil Şahin   | 18.12.2022
İzmirliler sıcak havada sahilleri doldurdu Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Aralık ayının ilk iki haftasını yağmurlu geçiren İzmir'de, hafta sonu sıcaklık 20 dereceyi aştı. Uzun yıllar aralık ayı sıcaklık ortalaması 10,5 santigrat derece olan kentte bugün termometreler 22 dereceyi gördü.

Güzel havayı değerlendirmek isteyenler kentteki açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Meydanlar, parklar ve sahilleri dolduranlar, güneşin keyfini çıkardı. Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde sahile çıkanlar yeşil alanlarda vakit geçirirken, çocuklar da parklarda oynadı.

Kentin en hareketli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısı'nın da yoğun olduğu görüldü. Bostanlı'daki sahil şeridini tercih edenler, yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak güneşin keyfini çıkardı.

Sahile yakın yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

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