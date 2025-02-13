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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Mikail Bıyıklı  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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