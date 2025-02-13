Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
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Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat’ını tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 13, 2025
Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/gzckuvi8nR