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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, bölgede etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın ziyareti öncesi yaptığı paylaşımda "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 04.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından Aydın'ın yöresel, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanı sıra kente yapılan yatırımların yer aldığı bir video paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın, Türkiye Yüzyılı'na hazır." mesajıyla yaptığı paylaşımda, Aydınlı merhum Başbakan Adnan Menderes'in görüntüleri ve "Türk milletinin zeka ve gayretinin mahsulü olan binbir eserden birisine bile başlarını çevirip baktılar mı? Milletin olan her güzel şeyden, birisini dahi benimsemek faziletini gösterdiler mi? Hayır. Aksine olarak her muvaffakiyeti bir felaket, her güzel ve muhteşem eseri bir zarar diye göstermek için seneler ve senelerdir nasıl çırpındıklarını milletçe bilmiyor muyuz?" sözlerine de yer verildi.

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