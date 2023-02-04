Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak
Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 5-6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.