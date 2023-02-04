Dolar
18.83
Euro
20.33
Altın
1,865.95
ETH/USDT
1,662.20
BTC/USDT
23,378.00
BIST 100
4,997.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın'da toplu açılış töreninde konuşuyor. Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, bölgede etkili olan kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
logo
Gündem

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında 5-6 Şubat'ta yapılması planlanan feribot seferleri, bölgede beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Burak Akay   | 04.02.2023
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın ve 6 Şubat Pazartesi günü Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarında sefer gerçekleştirilemeyecek.

Diğer güzergahlarda ise deniz ulaşımı tarife doğrultusunda devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aydın" paylaşımı
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak
AVM'nin yürüyen merdiveninde çocuğun ayağının sıkışması kameralara yansıdı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle iki gün feribot seferi yapılamayacak

TRT Ortak Yapımı "Mannu Çanakkale'de" 10 Şubat'ta vizyona giriyor

Bursa-İstanbul hattında 6 deniz otobüsü seferi iptal edildi

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin tutuklandı
Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin ve 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor

Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet