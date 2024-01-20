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Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
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