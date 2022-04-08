Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda öğrenci evine misafir oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda Beşiktaş'taki bir öğrenci evine misafir oldu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk olduğu öğrenci evindeki 7 üniversite öğrencisiyle iftar yaptı.
Birlikte oruç açtığı öğrencilerle sohbet eden Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
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