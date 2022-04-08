Dolar
14.75
Euro
16.04
Altın
1,943.22
ETH/USDT
3,225.40
BTC/USDT
42,700.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Filistinliler, Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılıyor.
logo
Gündem

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022'de görevden alınmıştır." bilgisi verildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 08.04.2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması

Ankara

Bakanlık açıklamasında, bugün bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili haberler ve Bakanlıkça yürütülen bir soruşturma konusuna ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi.

Habere konu olay hakkında Bakanlıkça, Kasım 2021'de soruşturma başlatıldığı, çalışmaların tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütüldüğü belirtilerek, "Kasım ayından itibaren yapılan soruşturmalar sonucu söz konusu İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı zaten 1 Nisan 2022'de görevden alınmıştır." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı
İstanbul'da düşen vaka sayılarıyla yoğun bakımlar boşalıyor
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakaları tespit edilenden çok fazla

Benzer haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü açıklaması