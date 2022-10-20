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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zengilan Havalimanı’nın açılış törenine katılmak için Azerbaycan’a geldi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine gitti.

Mehmet Tosun   | 20.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Ankara

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanvekili Celal Adan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Zengilan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın, işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inecek. Erdoğan, yeni havalimanına inen ilk devlet başkanı olacak.

Havalimanının resmi açılışı, Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılacağı törenle yapılacak.

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