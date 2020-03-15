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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.

Andaç Hongur   | 15.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."

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