Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Usta için anma mesajı paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'un efsane kaptanı "Dozer" lakaplı Cemil Usta için anma mesajı yayımladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden 'Dozer' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum."
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Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/H2YpSXENiE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 15, 2020