MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 EYP imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP'nin tespit ve imhasının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde komandoların tespit ettiği 25 EYP'nin, METİ timince imha edildiği kaydedildi.
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