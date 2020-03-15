Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 el yapımı patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 15.03.2020
MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 EYP imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, masum insanların canına kasteden terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı EYP'nin tespit ve imhasının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde komandoların tespit ettiği 25 EYP'nin, METİ timince imha edildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarp Sınır Kapısı yolcu trafiğine kapatıldı
Ankara Valisi Şahin: Umreden dönen vatandaşlardan 5'i gözlem altına alındı
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Karantina söz konusu değil
Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Valencia kulübünü koronavirüs sardı

Benzer haberler

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Antarktika'da

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 25 EYP imha edildi

MSB: İdlib'deki M4 karayolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

MSB: Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor

Barış Pınarı bölgesinde 34 bin 946 öğrenci eğitimine devam ediyor
Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Metina'da tespit edilen 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi