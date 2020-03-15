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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye, Koronavirüs

Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." dedi.

Ali İhsan Çam   | 15.03.2020
Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

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