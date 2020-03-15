Bakan Çavuşoğlu: Koronavirüsle ilgili bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle ilgili, "Bakanlığımızda bir koordinasyon ve destek merkezi kurduk. 24 saat hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.
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