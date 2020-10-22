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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine yeni yol yapılıyor

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine giden yol yeniden yapılıyor.

Ruslan Rehimov   | 22.10.2020
Azerbaycan'da işgalden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine yeni yol yapılıyor

Bakü

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sugovuşan ve Talış köylerine giden yol yeniden yapılıyor.

Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansından yapılan açıklamada, uzun zamandır işgal altında kaldığı için kullanılamaz hale gelen yolun, yeniden yapılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Sugovuşan barajı ile Terter kenti arasında yapılan yolun uzunluğu 29 kilometre olacak.

Azerbaycan ordusu, Sugovuşan ve Talış köylerini 3 Ekim'de işgalden kurtarmıştı.

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