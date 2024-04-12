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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İngiliz Bakan Ahmed ile Londra'da görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed ile Londra'da dün görüşme gerçekleştirdi.

Can Efesoy  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İngiliz Bakan Ahmed ile Londra'da görüştü

Ankara

İngiliz Bakan Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Londra'da Kılıç ile görüştüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ile görüşmekten memnuniyetini dile getiren Ahmed, "Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulması ile bölgede şiddetin tırmanmasını ve daha fazla şiddeti önlemek için birlikte çalışmamız gerektiği konusunda mutabakata vardık." ifadesini kullandı.

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