Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, İngiliz Bakan Ahmed ile Londra'da görüştü
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed ile Londra'da dün görüşme gerçekleştirdi.
Ankara
İngiliz Bakan Ahmed, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Londra'da Kılıç ile görüştüğünü belirtti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç ile görüşmekten memnuniyetini dile getiren Ahmed, "Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulması ile bölgede şiddetin tırmanmasını ve daha fazla şiddeti önlemek için birlikte çalışmamız gerektiği konusunda mutabakata vardık." ifadesini kullandı.
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Delighted to welcome Turkish Chief Presidential Advisor on Foreign Policy and Security Akif Çağatay Kılıç @ackilic76 to London yesterday.— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) April 12, 2024
We agreed on the need for an immediate stop in fighting in Gaza and to work together to prevent escalation and further violence in the region pic.twitter.com/LKyDAVfVfv