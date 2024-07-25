Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi
Kılıç "Gazze'de aylardır devam eden soykırımın faili Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına rağmen ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması, hem tarihi bir leke hem de insanlık adına utanç kaynağıdır" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de aylardır devam eden soykırımın faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına rağmen ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasının, hem tarihi bir leke hem de insanlık adına utanç kaynağı olduğunu belirtti.
Netanyahu hükümetinin, Filistin'de insanlık tarihine sığmayacak amansız bir katliam yaptığını gördüklerini ve bildiklerini vurgulayan Kılıç, bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mazlum Filistin halkının yanında olmaya ve bu işgalin sona ermesi için adaleti savunmaya var güçleriyle devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.