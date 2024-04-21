İngiliz Bakan Ahmed, İsrail'in Refah'taki saldırılarıyla "dehşete düştüğünü" belirtti
İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, İsrail'in Refah'taki bir binaya düzenlediği saldırıyla dehşete düştüğünü belirterek, savaşı derhal durdurmaları ve bu çatışmaya bir son vermeleri gerektiğini bildirdi.
Londra
X hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Ahmed, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'taki bir binaya yaptığı saldırıdan dolayı dehşete düştüğünü dile getirdi.
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Ahmed, İsrail'in yoğun nüfuslu Refah'taki bir binaya düzenlediği söz konusu saldırıdan dehşete düştüklerini vurgulayarak, "Bu savaşı derhal durdurmalı ve çatışmaya bir son vermeliyiz." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Refah'taki çok katlı bir binaya saldırı gerçekleştirmiş, binadan çok sayıda kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı açıklanmıştı.
Dün de Refah'taki bir ev İsrail ordusunun hedefi olmuş, evin enkazından hamile bir kadının cansız bedeni çıkarılırken bebeği kurtarılmıştı.
İsrail'in Refah'a olası kara saldırısı
Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.
Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.
Ayrıca İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.