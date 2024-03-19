Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Almanya'da temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da resmi makamlardaki muhatapları ve siyasilerle görüşmeler gerçekleştirdi, Türk vatandaşlarıyla iftarda bir araya geldi.
Ankara
Kılıç, temasları kapsamında, Federal Almanya Cumhurbaşkanlığı, Almanya Başbakanlığı ve Alman Parlamentosu'nda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Resmi makamlar ve siyasilerle yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkileri, Türkiye'nin AB süreci, bölgesel konular ve uluslararası gündemdeki son gelişmeler ile Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için öncelikli konular ele alındı.
Kılıç, Almanya'da ticari faaliyet gösteren Türk vatandaşlarıyla da iftarda buluştu.
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