Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, "Ukrayna Barışı" konulu toplantıya katıldı
İki gün süren toplantıda, Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Ankara
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 24-25 Haziran'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı toplantıda, 15 ülkeden temsilci yer aldı.
İki gün süren toplantıda, Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.