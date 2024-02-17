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Kurumsal Haberler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Boğazda bir dev" oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlyas Gün  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Boğazda bir dev" oldu Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Boğazda bir dev

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'den bilgi alan Kılıç, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" adlı fotoğrafı için oy kullandı.


Kurtarıcı

Kılıç, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı fotoğraflarına oy verdi.

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