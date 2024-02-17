Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Boğazda bir dev" oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Samsun
Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Boğazda bir dev
Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir'den bilgi alan Kılıç, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Mohammad Fayq'ın "Toplu mezar" adlı fotoğrafı için oy kullandı.
Kurtarıcı
Kılıç, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Haber"de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Spor"da ise Filip Stevanovic'in "Koparırken" adlı fotoğraflarına oy verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.