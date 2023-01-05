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Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zafer Arslan   | 05.01.2023
Çekmeköy'de park halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Kadıköy-Çekmeköy hattında sefer yapan ve Alemdağ Caddesi'nde park halinde bulunan İETT otobüsünün motor kısmından alevler yükseldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

İETT otobüsünde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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