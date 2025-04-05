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Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Çankırı ve Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Ömer Faruk Çal, Salih Ayhan, Mehmet Tura  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Ömer Faruk Çal/AA

Çankırı/Diyarbakır

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, dolu yağışı sonrası beyaza büründü.

Dolu, tarım arazilerinde de zarara yol açtı.

Diyarbakır

Hani ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.

İlçede su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, dolu yağışıyla beyaza büründü.

Dolunun etkili olduğu bölgede, bazı meyve ağaçları da zarar gördü.

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