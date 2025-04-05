Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu
Çankırı ve Diyarbakır'ın Hani ilçesinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.
Çankırı/Diyarbakır
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra yerini doluya bıraktı.
Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, dolu yağışı sonrası beyaza büründü.
Dolu, tarım arazilerinde de zarara yol açtı.
Diyarbakır
Hani ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı.
İlçede su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklar, dolu yağışıyla beyaza büründü.
Dolunun etkili olduğu bölgede, bazı meyve ağaçları da zarar gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.