Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,782.00
BTC/USDT
82,664.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi

Türk Hava Yolları (THY) ile AJet'in internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden alınan biletler, ilk 24 saatte kesintisiz iade edilebilecek.

Kenan Irtak  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi

İstanbul

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, alınan biletlerin ilk 24 saat içinde kesintisiz iade edilebileceği, böylece plan değişikliği yapan müşterilerin bu durumdan olumsuz etkilenmeyeceği belirtildi.

Duyuruda, "Seyahat planınız kesin değil ise içiniz rahat olsun. İnternet sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden aldığınız bileti 24 saat içinde kesintisiz iade edebilirsiniz." denildi.

AJet'in açıklaması

AJet'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada da şirketin, yolcularına esnek seyahat planlaması sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdiği kaydedilerek, "Artık AJet.com ve AJet mobil uygulaması üzerinden satın alınan uçak biletleri, satın alımdan sonraki 24 saat içinde ücretsiz iptal edilebilecek ve tam ücret iadesi alınabilecek." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi
Çankırı'da sağanak ve dolu etkili oldu
Cep telefonu kullanımı ve yakın takip nedeniyle bir haftada 16 bin 607 sürücüye işlem
Antalya'da 2 yaşındaki kızları kreşteki çocuklar tarafından darbedilen aile şikayetçi oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sosyal medyadan yardım isteyen kadınla ilgili açıklama

Benzer haberler

THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi

THY ve AJet'ten ilk 24 saatte kesintisiz bilet iadesi

AJet'ten birinci yıl dönümünde yüzde 20 indirimli bilet kampanyası

AJet'in Şam uçuşları için biletler satışa çıktı

THY, Ramazan Bayramı tatilinde 395 ilave sefer düzenleyecek

THY, Ramazan Bayramı tatilinde 395 ilave sefer düzenleyecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Uraloğlu: Demir yolunda hedef 28 bin 500 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Bakanı Uraloğlu: Demir yolunda hedef 28 bin 500 kilometre
THY, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine seferlere başladı

THY, Kuzey Makedonya'nın Ohri şehrine seferlere başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet