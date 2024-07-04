Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu
Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Bursa
Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla arttırdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.