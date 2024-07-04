Dolar
32.57
Euro
35.18
Altın
2,358.73
ETH/USDT
3,131.10
BTC/USDT
57,439.00
BIST 100
10,862.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bursa'da sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Saliha Nur Köksal/AA

Bursa

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla arttırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı
Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklardan Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Türkiye'nin sığınmacı politikasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye'de yıllık enflasyon oranlarında ciddi bir gerilemeyi hep birlikte göreceğiz
Birincilik ödülünü Gazzeli öğrencilere adayan genç hukukçu: Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmemiz bir görev

Benzer haberler

Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Bursa'da sağanak ve dolu etkili oldu

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Çanakkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

En kurak haziranı geride bırakan Yunanistan'da şiddetli yağış uyarısı yapıldı

En kurak haziranı geride bırakan Yunanistan'da şiddetli yağış uyarısı yapıldı
Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi

Hindistan'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi
Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri için sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri için sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet