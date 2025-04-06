Dolar
37.99
Euro
41.62
Altın
3,037.42
ETH/USDT
1,790.00
BTC/USDT
82,854.00
BIST 100
9,379.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirirken, Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Özgün Tiran, Gökhan Balcı, Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli/Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Edirne

Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yer yer etkili oldu.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi meydana geldi.


Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

Kırklareli

Kırklareli'nde de aniden başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 4 derece olması beklenen Trakya'da bu gece sağanağın iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kara döneceği tahmin ediliyor.

Buna göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın 200-300 rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kar yağışının 5 ile 20 santimetre olması bekleniyor.

Tahmine göre, kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pendik'te apartmanın girişindeki zemin kısmen çöktü
Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tatil dönüşü yoğunluğu sürüyor
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde sezon sona erdi
Bayram tatilindeki trafik kazalarında 8 günde 72 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu

Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu

ABD'de Nevruz Bayramı Türk dünyasının buluştuğu etkinlikte coşkuyla kutlandı

Çankırı ve Diyarbakır'da sağanak ve dolu etkili oldu

Engelli oğlunun ameliyat parasını dolandırıcılara kaptırmaktan polis sayesinde kurtuldu

Engelli oğlunun ameliyat parasını dolandırıcılara kaptırmaktan polis sayesinde kurtuldu
Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni 109 bin 781 kişi ziyaret etti

Trabzon'daki Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'ni 109 bin 781 kişi ziyaret etti
Batman'da baharda açan ters laleler doğayı renk kattı

Batman'da baharda açan ters laleler doğayı renk kattı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet