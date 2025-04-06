Yurdun bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirirken, Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kırklareli/Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Iğdır, Van ve Hakkari çevreleri hariç yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Edirne
Edirne'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yer yer etkili oldu.
Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi meydana geldi.
Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA
Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina girişleri ve otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte yarın karla karışık yağmur bekleniyor.
Kırklareli
Kırklareli'nde de aniden başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırıyor.
Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 4 derece olması beklenen Trakya'da bu gece sağanağın iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kara döneceği tahmin ediliyor.
Buna göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın 200-300 rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kar yağışının 5 ile 20 santimetre olması bekleniyor.
Tahmine göre, kar yağışı yarın akşam saatlerine kadar etkili olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.