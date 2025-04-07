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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Göksel Cüneyt İğde, Mehmet Emin Gürbüz  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu Fotoğraf:Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

İstanbul ve Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Güzergahın Düzce kesiminde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkileri ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkisinde görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bölgeden geçen sürücüler, güzergahta dikkatli ve yavaş ilerledi.

Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede, polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

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