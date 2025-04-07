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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Türkiye'de haber bültenleri yayınlarına İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecilerin haberleriyle başladı

İsrail'in, Gazze'de görev yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalamasına tepki olarak Türkiye'deki birçok televizyon kanalı haber bültenlerine öldürülen gazetecilerin haberleriyle başladı.

Can Efesoy  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Türkiye'de haber bültenleri yayınlarına İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazetecilerin haberleriyle başladı

Ankara

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması (Press For Palestine) platformunun, İsrail'in bu sabah Gazze'de görevini yapan gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayıp gazetecileri diri diri yakması üzerine basını bu olaya topluca tepki göstermeye davet etmesinin ardından, Türkiye'deki pek çok televizyon kanalı 19.00'daki haber bültenlerinin açılışını bu konudaki haberlerle yaptı.

Siyah ekranlarda, "Hakikatin Üzerine Bomba Yağdırıyorlar" ibaresi yer alırken, İsrail'in gazetecilere saldırıları ekranlarda gösterildi.

Platformun açıklamasında, gazetecilerin ilk kez bu şekilde topluca öldürüldüğü kaydedilerek, "İsrail, sadece insanları değil, gerçeği de yok etmeye çalışıyor." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, "Press For Palestine olarak tüm haber merkezlerine çağrımızdır: Saatler 19.00'u gösterdiğinde ana haber bültenlerimize bu haberle başlayalım" ifadesine yer verilerek, yaşanan olayın "artık sadece bir haber değil, basının kendisine, hakikate yapılan bir saldırı olduğu" vurgulanmıştı.

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