Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde ikili ilişkiler, Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin'e saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Astana
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temasları kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Çin ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Çin ile ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için atılan adımların artarak devam etmesinin hedeflendiğini, bunun iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.
Erdoğan, Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bölgesel ve küresel düzeyde yayılma tehlikesinin son derece önemli olduğunu, buna karşı uluslararası toplumun etkin tedbirler alması gerektiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.