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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Esra Ağaçyetiştiren  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak ve Bartın'da akşam saatlerinden sonra Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel doluya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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