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Bolu'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Bolu'da minibüs ile traktörün çarpışması sonucu 1'i ağır, 15 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Gürbüz, Rahman Topçu  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Bolu'da minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı

Bolu

Bolu-Mudurnu kara yolu Topardıç köyü mevkisinde R.A. idaresindeki 14 LB 77 plakalı minibüs ile M.G. yönetimindeki 14 ED 238 plakalı traktör çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i ağır 15 kişi, sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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