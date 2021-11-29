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Bolu'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Bolu'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 kara yolundaki trafik lambaları yerinden söküldü, kentin birçok yerinde küçük çaplı yangınlar çıktı.

Zafer Göder   | 29.11.2021
Bolu'da kuvvetli lodos etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder - Anadolu Ajansı

Bolu

Meteoroloji İl Müdürlüğü tarafından "turuncu kod" uyarısı yapılan Bolu kent merkezi ve ilçelerinde kuvvetli lodos etkili oluyor.

Kent merkezinde aralıklarla şiddeti artan rüzgar sebebiyle D-100 kara yolunun Dağkent mevkisindeki trafik lambaları yerinden söküldü. Trafik lambaları Karayolları ekipleri tarafından toplandı.

Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerindeki reklam panosu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Pano, bölgede bulunanlar tarafından kaldırıldı, araçta hasar oluşmadı.

Tatlar ile Yeni Akçakavak köylerinde ot ve anızları temizlemek amacıyla yakılan ateşler şiddetli rüzgar nedeniyle büyüdü. Her iki yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan Sandallar Mahallesi Kanal Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada çıkan yangın da itfaiye ekiplerinde söndürüldü.

Kent merkezinde şiddetli rüzgar sebebiyle çok sayıda bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli rüzgar/fırtına beklendiğinden çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

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