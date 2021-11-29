Dolar
12.83
Euro
14.49
Altın
1,784.86
ETH/USDT
4,323.40
BTC/USDT
57,232.00
BIST 100
1,808.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Halis Akyıldız, Hikmet Faruk Başer, Zafer Arslan   | 29.11.2021
İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Halis Akyıldız - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi 114. sokaktaki iki katlı binanın çatısında yer alan tuğladan korkuluk, kuvvetli fırtına nedeniyle sokakta park halinde bulunan bir minibüsün üzerine düştü.

Yaşanan olay nedeniyle minibüsün tavanı, ön ve arka camları ile sol dikiz aynası, büyük hasar gördü. Bu sırada tuğlaların düştüğünü gören vatandaşlar, panik halde olay yerinden uzaklaşarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir binanın çatısı başka bir binanın çatısına uçtu

Öte yandan Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, kuvvetli lodosun etkisiyle koparak başka bir binanın çatısına uçtu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı.

İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle çevreye savrulan çatının parçalarını kaldırdı.

Deniz seviyesi yükseldi, bulvarı su bastı

Kartal Cevizli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nı, deniz seviyesinin yükselmesi ve kuvvetli fırtına nedeniyle su bastı. Yaşanan olay sonucu, Maltepe-Kartal, Kartal-Maltepe istikameti çift yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.

Belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, bu güzergahta bulunan ve içi su dolan bazı araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi
ABD Başkanı Biden: Omicron varyantı endişe nedeni ancak panik sebebi değil
G7 ülkeleri sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak

Benzer haberler

AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı

AFAD fırtınanın 5 ildeki bilançosunu açıkladı

İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Eskişehir'de kuvvetli lodos nedeniyle bazı araçlar zarar gördü

İzmir'de fırtına nedeniyle 33 ağaç devrildi

İzmir'de fırtına nedeniyle 33 ağaç devrildi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi

Fırtına nedeniyle uçan çatının altında kalan anne yaşamını yitirdi