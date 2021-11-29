İstanbul'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
İstanbul
İstanbul'da Avcılar Yeşilkent Mahallesi 114. sokaktaki iki katlı binanın çatısında yer alan tuğladan korkuluk, kuvvetli fırtına nedeniyle sokakta park halinde bulunan bir minibüsün üzerine düştü.
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Yaşanan olay nedeniyle minibüsün tavanı, ön ve arka camları ile sol dikiz aynası, büyük hasar gördü. Bu sırada tuğlaların düştüğünü gören vatandaşlar, panik halde olay yerinden uzaklaşarak yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bir binanın çatısı başka bir binanın çatısına uçtu
Öte yandan Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şahinler Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, kuvvetli lodosun etkisiyle koparak başka bir binanın çatısına uçtu.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı.
İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle çevreye savrulan çatının parçalarını kaldırdı.
Deniz seviyesi yükseldi, bulvarı su bastı
Kartal Cevizli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nı, deniz seviyesinin yükselmesi ve kuvvetli fırtına nedeniyle su bastı. Yaşanan olay sonucu, Maltepe-Kartal, Kartal-Maltepe istikameti çift yönlü olarak araç trafiğine geçici olarak kapatıldı.
Belediye ekipleri suyu tahliye etmeye çalışırken, bu güzergahta bulunan ve içi su dolan bazı araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.