Dolar
12.89
Euro
14.53
Altın
1,782.88
ETH/USDT
4,323.40
BTC/USDT
57,232.00
BIST 100
1,808.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'daki lodos fırtınası nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar trafiğe çıkamayacak

İstanbul Valiliği, lodos fırtınası nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 29.11.2021
İstanbul'daki lodos fırtınası nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar trafiğe çıkamayacak

İstanbul

İstanbul Valiliği, lodos fırtınası nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar, başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkmasına müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da hayatı olumsuz yönde etkileyen lodos fırtınası nedeniyle motosiklet kazalarının önlenmesi, trafik seyir ve can güvenliğinin korunması açısından karar alındığı bildirildi.

Bu karar doğrultusunda bu akşam saat 23.00'ten yarın saat 18.00'e kadar başta motokuryelik hizmeti yapan araçlar olmak üzere, motosiklet ve elektrikli scooter araçlarının trafiğe çıkmalarına müsaade edilmeyeceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu karar; özellikle yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışarak, hayatımızı kolaylaştıran motokuryelerimizin can ve mal güvenliklerini korumak amacıyla alınmıştır. Bu araçları kullanan hemşehrilerimizin alınan karara hassasiyetle uymaları büyük önem arz etmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi
ABD Başkanı Biden: Omicron varyantı endişe nedeni ancak panik sebebi değil
G7 ülkeleri sağlık bakanlarından Omicron varyantına karşı 'acil eylem' çağrısı
İngiltere'de tüm yetişkinlere güçlendirici Kovid-19 aşısı sunulacak

Benzer haberler

İstanbul'daki lodos fırtınası nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar trafiğe çıkamayacak

İstanbul'daki lodos fırtınası nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar trafiğe çıkamayacak

Tekirdağ'da kuvvetli lodosta oluşan dalgalar nedeniyle sahili su bastı

İstanbul ve 5 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

Lodos nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı

Lodos nedeniyle hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstüne çıktı
Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor

Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor
Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor

Kuzey Ege'de fırtına etkili oluyor