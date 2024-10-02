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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Mehmet Emin Gürbüz, Murat Ataseven  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sağanak etkili oldu. D-100 kara yolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görüldü.

Sis ve sağanak nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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