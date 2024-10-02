Palandöken Dağı'na kar yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek noktalarına kar yağdı.
Erzurum
Erzurum'da dün aralıklarla etkili olan yağmur, gece yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yağışla Palandöken Kayak Merkezi pistinin en zirve noktası olarak bilinen 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgeye mevsimin ilk karı 7 Eylül'de düşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.