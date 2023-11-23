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Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini düşürdü.

Mehmet Emin Gürbüz  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bölgede sabah saatlerinde sağanak ve sis etkili oldu.

Güzergahta Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkisini gösteren sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları, yakın takip ve hatalı sollamak yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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