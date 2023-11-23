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Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın karlı zirvesini kaplayan "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu.

Bülent Mavzer  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı, yurt genelinde etkili olan kar yağışıyla zirvesinden eteklerine kadar beyaz örtüyle kaplandı.

İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında yer alan ve bu ülkelerden görülebilen dağın zirvesini, halk arasında "şapka" diye adlandırılan mercek bulut sardı.

Bir süre dağın zirvesinde bu şekilde kalan bulut, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar ile vatandaşlarca da cep telefonlarıyla görüntülendi.

Mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluşuyor.

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Ağrı Dağı'nın zirvesinde "şapka" şeklinde mercek bulut oluştu

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