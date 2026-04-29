Everest'te 30 metrelik dev buz kütlesinin kapattığı yol nedeniyle dağcılar için yeni rota belirlendi Everest Dağı'nda 30 metre yüksekliğindeki dev buz kütlesinin kapattığı yolun ardından dağcıların geçişi için yeni rota belirlendi.

BBC'nin haberine göre, dünyanın en yüksek zirvesine ev sahipliği yapan Everest Dağı'na çıkmak için yola çıkan dağcılar bu yıl doğal bir engelle karşılaştı.

"Serak" olarak adlandırılan dev buz kütlelerinden biri, tırmanıcıların ilk durağı sayılan Ana Kamp ile daha yüksekteki diğer noktalar arasında geçişleri engelledi.

Yüksekliği 30 metreyi bulan buz kütlesinin erimesini beklemek zorunda kalan dağcılar, Ana Kamp'tan iki hafta boyunca ayrılamadı.

Yetkililer, dağcılara yeni rota oluşturmak için çalışmalarını tamamladı ve gerekli halatları 2. Kamp'a kadar döşedi.

Nepal Turizm Genel Müdürü Ram Krishna Lamichhane, hala bazı risklerin olduğunu ancak uzmanların en kullanışlı rotayı planladığını kaydetti.

Lamichhane, dağcıların, 1. Kamp ile 2. Kamp arasında geçişe hazır olduğunu ifade etti.

Seraklara karşı teknolojik risk analizi

Everest'te bir dağ rehberi (şerpa) de tırmanışın ilk ve en zorlu noktalarından Khumbu Buz Şelalesi'nin 3 boyutlu fotogrametri ve insansız hava araçları gibi teknolojilerle incelendiğini ve seraklara karşı risk analizi yapıldığını söyledi.

Öte yandan, dağcıların maruz kaldığı bu gecikme, hazırlıkların tırmanışın ideal olduğu bahar dönemine yetiştirilemeyebileceği ve zirveye yaklaştıkça yığılmanın artabileceği anlamına geliyor.

Everest'in yerel rehberleri ve çalışanlarının yanı sıra bu yıl 425 dağcının tırmanma izni bulunuyor. İnsan vücudunu tırmanış için dağdaki şartlara alıştırmak için de belirli süre ve ekipman gerekiyor.

Bir şerpa, BBC'ye daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu buz kütlesine 10 Nisan'da ulaştıklarını ve alt kısmından erimeye başladığını gördüklerini söylemişti.