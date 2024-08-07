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Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Norwegian Getaway" kruvaziyeriyle 4 bin 630 yolcu geldi.

Ali Ballı  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Bodrum'a kruvaziyerle 4 bin 630 yolcu geldi

Muğla

Bahamalar bayraklı 324 metrelik "Norwegian Getaway" isimli kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Heraklion Limanı'ndan sonra rotasını ilçeye çeviren gemide, çoğu ABD'li 4 bin 630 yolcu ve 1543 personel bulunduğu öğrenildi.

Pasaport işlemlerinin ardından limandan ayrılan yolcular, tarihi ve turistik bölgelerde gezinti ve alışveriş yaptı.

İlçeyi günübirlik ziyaret eden "Norwegian Getaway"in bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.

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