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Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Alper Şaşmaz, Yusuf Soykan Bal  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Ankara'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan / AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Büğdüz Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, atıkların depolandığı ve işlendiği kısımda bulunan geri dönüşüm malzemelerinin yandığı öğrenildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar kentin çeşitli noktalarından görünüyor.

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