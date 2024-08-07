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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG üyesi 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının karşılıksız kalmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristi etkisiz hale getirdi."

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