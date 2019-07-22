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Ekonomi

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her biri milyonlarca dolar değerindeki özel ve kiralık mega yatlar, Yalıkavak açıklarına demirledi. Koyda görsel şölen oluşturan yatlara, tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Ali Ballı   | 22.07.2019
Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her biri milyonlarca dolar değerindeki özel ve kiralık mega yatlar, Yalıkavak açıklarına demir attı.

Türkiye'nin turistik ilçesi Bodrum'un koylarında mega yat hareketliliği yaşanıyor.

Dünyanın 20 büyük yatından biri olarak değerlendirilen ve bir süredir ilçede bulunan 136 metre uzunluğundaki "Flying Fox" ile "Tıs" isimli Cayman bayraklı 111 metrelik mega yat, Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait 100 metre uzunluğundaki "Idynasty", Rus iş adamı Alexander Machkevitch'e ait 91 metrelik "Lady Lara" ve "Aquıla" isimli 86 metre uzunluğundaki süper yat, Yalıkavak Mahallesi açıklarına demirledi.

Büyüklükleriyle dikkati çeken yatlara, bölgedeki yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

Bazı tatilciler, sahilden yatları fotoğraflamaya çalışırken, mavi turdan dönen günlük gezi tekneleri de mega yatların yakınından geçti.

Yalıkavak'ın birçok bölgesinden de görülebilen yatlardaki misafir ve personel hareketliliği de dikkati çekti. Yatlara bağlı sürat botlarının zaman zaman bölgedeki marinaya sefer yaptığı gözlendi.

Değeri yüzlerce milyon doları bulan bazı yatlarda helikopter başta olmak üzere, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema ve buna benzer birçok imkan bulunuyor. Yatların kaç gün daha ilçede kalacağı ise bilinmiyor.

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