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Ekonomi

Bakan Albayrak ile İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü.

Handan Güneş,Enes Duran   | 22.07.2019
Bakan Albayrak ile İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Tria bir araya geldi

İstanbul/Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

İki bakan, önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantılarda, iki ülke arasında finans sektörü başta olmak üzere tüm alanlarda ekonomik iş birliği kapsamlı olarak ele alındı.

İki bakan ticaret hacmini artırmak için atılabilecek adımları ve özel sektörün iş birliği yapabileceği potansiyel alanları görüştü.

Özellikle ticaret hacmini hızlı bir şekilde arzu edilen seviyeye çıkarmak için çalışma başlatılması konusunda mutabık kalınırken, bu alanda çalışacak ekipler belirlendi.

İtalyan bakan, Albayrak’ı ülkesine davet ederken, Bakan Albayrak da bu yıl Roma’ya gideceğini kaydetti.

Bakan Albayrak'tan açıklama 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanı Giovanni Tria ile yaptığı görüşmede, ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettikleri seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tria'yı İstanbul'da misafir ettiklerini belirtti.

Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Bakan Albayrak, "Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak için karşılıklı olarak çalışma başlatma konusunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

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