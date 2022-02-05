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Bodrum ve Marmaris sahillerinde güneşli havanın hareketliliği yaşandı

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Ali Ballı, Sabri Kesen   | 05.02.2022
Bodrum ve Marmaris sahillerinde güneşli havanın hareketliliği yaşandı Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Muğla

Hava sıcaklığının 20, deniz suyunun ise 16 derece ölçüldüğü Bodrum'da, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkardı, bazıları sahil kenarında oturarak zaman geçirdi.

Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet ve Bitez sahilleri başta olmak üzere çay bahçeleri ve parklarda hareketlilik yaşandı.

Bodrum'da yaşamanın çok güzel olduğunu ifade eden Volkan Yılmaz, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, güneşli havada gezmenin ayrıcalığından bahsetti.

Özlem Poyrazoğlu da hafta sonunu güzel havada sahilde dolaşarak geçirdiklerini dile getirdi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Marmaris'te de güneşli havayı fırsat bilenler, sahil bandında yürüyüş yaptı, balık tuttu.

Bazı hayvanseverler plajda köpeklerini gezdirdi. Uzunyalı sahili yat limanında da kalabalık oluştu.

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