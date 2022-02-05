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Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 19 araç kurtarıldı

Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 19 araç ve 43 vatandaş, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Günay Nuh   | 05.02.2022
Ardahan'da tipi nedeniyle yolda kalan 19 araç kurtarıldı

Ardahan

Kent genelindeki etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 19 araç ile içindeki 43 kişi köy yollarında kaldı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolda kalan araçları iş makinelerinin yardımıyla kurtardı.

Araçlardaki 43 vatandaşın sağlık durumu ise iyi olduğu öğrenildi.

Kent genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, tipi nedeniyle sürücülerin özellikle akşam saatlerinde tedbirli olmalarını istedi.

Ayrıca, kentte kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan 8 köy yolu ise yeniden ulaşıma açıldı.

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